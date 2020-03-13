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В Черемхово произошла погоня со стрельбой

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Черемхово произошла погоня со стрельбой
фото: pixabey

В Черемхово произошла погоня со стрельбой.Полицейские задерживали пьяного водителя.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

Водитель, заметив полицейский автомобиль, стал увеличивать скорость и пытаться скрыться.  Патрульные, включив сирену, по громкой связи потребовали остановить транспортное средство, но нарушитель продолжил движение в сторону села Новогромово Черемховского района, увеличив при этом скорость, создавая аварийную обстановку на дороге. 

Для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия. В результате иномарку удалось остановить. За рулем оказался 27-летний местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

 

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