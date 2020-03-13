В Качугском районе у пенсионерки украли последние сбережения

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13 марта 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Полиция устанавливает личность двух мошенниц, которые прикинулись целительницами и украли у 71-летней пенсионерки 80 тысяч рублей, а также золотые и серебряные украшения.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Оперативники выяснили, что 12 марта на одной из улиц Качуга к пожилой женщине подошла неизвестная.

Проведя ряд манипуляций с иглой и пеплом, она заверила пенсионерку, что на ней якобы «порча» и предложила снять негативный магический эффект. Во время диалога к ним подошла еще одна незнакомка и сообщила, что также пользуется услугами ведуньи, – отметили в ведомстве.