В Москве один человек в пятницу погиб из-за сильного ветра, повалены десятки деревьев

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 марта 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

АН

В Москве в пятницу, 13 марта, как и прогнозировали синоптики, произошло усиление ветра. Порывы ветра такой силы, что попадали десятки деревьев. По данным столичных экстренных служб, дерево упало на проезжающий около дома номер 20 на улице 1-я Мясниковская легковой автомобиль.

В результате погиб водитель машины. Еще несколько человек пострадали в разных районах мегаполиса. Так в Новогирееве на девушку обрушилась рекламная конструкция.

Telegram-канал Mash информировал, что щит упал на девушку на глазах прохожих. Потерявшей сознание пострадавшей пришли на помощь очевидцы. У девушки травма головы. Ей вызвали "скорую", бригада увезла травмированную девушку в больницу.

По последним данным, ураганный ветер в столичном регионе повалил более 140 деревьев. Разбиты несколько автомобилей.

В Москве МЧС активно предупреждало и предупреждает сегодня о мощном ветре.

Людям советуют не выходить на улицу без необходимости.