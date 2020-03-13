В Астраханской области водитель сбежал с места ДТП, в котором пострадали двое детей

В Астраханской области стало известно о задержании водителя, который скрылся с места аварии. По его вине пострадали двое детей и их отец. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили личность виновного.
Мужчина ночью подвозил домой знакомую семью и не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Позже нарушитель скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство.
В результате двое маленьких детей получили сотрясение головного мозга. Избежать более серьёзных травм помогло наличие детских удерживающих устройств. У отца мальчиков диагностированы множественные ушибы. Пострадавших доставили в больницы.
Судом уже назначено наказание в виде ареста нарушителя на 2 суток, но по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, будет проводиться еще административное расследование.
Ранее в Твери колесо грузовика ГАЗ провалилось в люк коллектора. Инцидент произошел по улице Красина в Заволжском районе.