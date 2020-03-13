В Астраханской области водитель сбежал с места ДТП, в котором пострадали двое детей

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13 марта 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: province.ru.

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В Астраханской области стало известно о задержании водителя, который скрылся с места аварии. По его вине пострадали двое детей и их отец. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили личность виновного.

Мужчина ночью подвозил домой знакомую семью и не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Позже нарушитель скрылся с места происшествия, бросив свое транспортное средство.

В результате двое маленьких детей получили сотрясение головного мозга. Избежать более серьёзных травм помогло наличие детских удерживающих устройств. У отца мальчиков диагностированы множественные ушибы. Пострадавших доставили в больницы.

Судом уже назначено наказание в виде ареста нарушителя на 2 суток, но по факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, будет проводиться еще административное расследование.

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