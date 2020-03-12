Машина вылетела на тротуар в Мурманске и сбила двух пешеходов

На оживленном перекрестке в центре Мурманска легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Соответствующую информацию в четверг, 12 марта, предоставили в региональном ГИБДД.

Установлено, что водитель иномарки в ходе поворота налево не предоставил преимущество другому автомобилю, вследствие чего произошло столкновение. Вторая машина после удара выехала на тротуар, где находились пешеходы.