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Машина вылетела на тротуар в Мурманске и сбила двух пешеходов

, 17:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Машина вылетела на тротуар в Мурманске и сбила двух пешеходов
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На оживленном перекрестке в центре Мурманска легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. Соответствующую информацию в четверг, 12 марта, предоставили в региональном ГИБДД.
 
Установлено, что водитель иномарки в ходе поворота налево не предоставил преимущество другому автомобилю, вследствие чего произошло столкновение. Вторая машина после удара выехала на тротуар, где находились пешеходы.
 
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение. На месте случившегося работает экипаж ДТП. Очевидцы утверждают, что госпитализированы были подростки.
ЕТ
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