На Кубани пресекли незаконную деятельность 3-х нелегальных игровых клубов

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12 марта 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках обеспечения безопасности и декриминализации обстановки сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Кавказском районе пресечена незаконная деятельность 3-х нелегальных игровых клубов.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в ст. Кавказской и г. Кропоткине были установлены адреса, где действовали подпольные игровые залы. После документирования противоправных действий организаторов азартных игр незаконная деятельность заведений была пресечена сотрудниками УФСБ и полиции. Из незаконного оборота изъяты 16 игровых терминалов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.