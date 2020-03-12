В Краснодаре транспортного полицейского заподозрили в подстрекательстве

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12 марта 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте за подстрекательство к незаконному приобретению, хранению психотропных веществ и превышение должностных полномочий.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение путем уговора к незаконному приобретению и хранению без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере, и превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в декабре 2019 года оперативник, превышая предоставленные законом должностные полномочия, путем уговора склонил местного жителя к незаконному приобретению, хранению психотропного вещества в значительном размере без цели сбыта, а также к передаче этого вещества третьему лицу с целью последующего привлечения его к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности. 18.12.2019 местный житель по договоренности с оперативником, находясь в городе Краснодаре, передал приобретенное психотропное вещество своему знакомому, после чего знакомый был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.