Фермер из Кузбасса погиб от неосторожной работы тракториста

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12 марта 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Житель Кузбасса по неосторожности лишил жизни своего начальника. Инцидент произошел в Топкинском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным пресс-службы, 32-летний обвиняемый управлял трактором с присоединенным картофелеуборочным комбайном, не имея надлежащего документа. Его 59-летний руководитель залез на корпус машины, однако водитель трактора, увидев это, не прекратил движение транспорта. В результате пострадавший сорвался и оказался стиснут между конструкциями техники. Свидетели происшествия доставили его в больницу, но фермер все же скончался.