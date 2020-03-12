В Екатеринбурге кричащую от боли женщину положили в коридор, а не в реанимацию

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12 марта 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Екатеринбурге в больнице умерла молодая женщина. В конце марта Надежде Богдановой исполнился бы 31 год. Покойная женщина с детства инвалид второй группы. Вдовец Андрей Богданов вместе с уральским журналистом Андреем Казанцевым обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное по нескольким статьям УК: "Неоказание помощи больному", "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность".

Надежда и Андрей Богдановы воспитывались в интернате для умственно отсталых. Они познакомились в пансионате. Богданов получил квартиру, и они прожили вместе почти семь лет.

Женщине стало плохо вечером 7 марта. Началась рвота, сильные боли в животе. Приехавшие по "скорой" медики посоветовали попить таблетки от "живота". Боли только усиливались. На следующий день Надежде вызвали "скорую". Ее увезли в горбольницу № 20. Муж навестил Надежду. Она лежала в палате, выглядела, со слов Андрея, плохо. Ей поставили капельницу. Врач сказал, что пациентку начали обследовать. На следующее утро мужчина дозвониться жене не смог. Соседка по палате ответила, что Надежда ночью очень сильно кричала, вероятно, от боли. И ее увезли из палаты в коридор.

Андрей Богданов застал супругу лежащей на кровати в коридоре. Медики назвали диагноз - панкреатит (воспаление поджелудочной железы). На вопрос, почему она не в палате, а в коридоре, Богданову ответили, что она вела себя неадекватно и криками мешала другим пациентам в палате.

Вскоре после разговора с врачами женщины не стало. Вдовец считает, что медики решили - Надежда сумасшедшая, если так кричит, дали снотворное, вывезли из палаты в коридор и оставили рядом с туалетом.