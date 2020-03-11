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В Иркутске на семилетнюю девочку упала сосулька

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутске на семилетнюю девочку упала сосулька
фото: pixabey

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 9 марта в дежурную часть полиции поступил звонок из Ивано-Матренинской детской клинической больницы об обращении семилетней девочки. Школьница перед этим гуляла с братом у здания по улице Байкальской, и с фасада на нее упала сосулька. После того, как дети вернулись домой, мать пострадавшей вызвала скорую помощь.

Пострадавшей врачи поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести. По предварительной информации арендатор не исполнил предписание по очистке кровли здания от снега, сосулек и наледи.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по этому факту, по результатам которой люди, виновные в несвоевременной очистке кровли здания, будут привлечены к административной ответственности. Также уведомлен уполномоченный по права ребенка в Иркутской области.

 

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