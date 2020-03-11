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Мэр Якутска рассказала, из-за чего ей шлют угрозы

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Мэр Якутска рассказала, из-за чего ей шлют угрозы
Фото: соцсети

Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала, что зоозащитники присылают ей угрозы в соцсетях. Известно, что любители животных ополчились на Авксентьеву из-за скандала в пункте передержки животных.

Ранее зоозащитники обнаружили порядка 200 трупов кошек и собак. В региональном департаменте ветеринарии объяснили полицейским, что 153 собаки и 48 кошек имели контакт с бешеной собакой.

«Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер, к этим же собакам», - рассказала мэр Якутска. Она отметила, что угрозы шлют не только соотечественники, но и жители других стран. При этом Авксентьева заявила, что не намерена обращаться в полицию.

АБ

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