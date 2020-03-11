В подмосковной воинской части прогремел взрыв, есть пострадавшие

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11 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

Фото: pixabay.com

В воинской части № 98532 железнодорожных войск в подмосковных Луховицах прогремел взрыв. Известно, что пострадали шестеро военнослужащих, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.

Согласно имеющимся данным, во время проведения сварочных работ в гараже воинской части взорвался полупустой газовый баллон. При этом отмечается, что пожара удалось избежать.

Среди пострадавших оказались военнослужащие Владислав Тихонов, Иван Игумнов, Александр Насибян, Александр Ташикович и Егор Карамашев. Все они доставлены в местную больницу. Врачи оценивают состояние Карамашева как тяжелое.