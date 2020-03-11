Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В подмосковной воинской части прогремел взрыв, есть пострадавшие

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

В подмосковной воинской части прогремел взрыв, есть пострадавшие
Фото: pixabay.com

В воинской части № 98532 железнодорожных войск в подмосковных Луховицах прогремел взрыв. Известно, что пострадали шестеро военнослужащих, состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое.

Согласно имеющимся данным, во время проведения сварочных работ в гараже воинской части взорвался полупустой газовый баллон. При этом отмечается, что пожара удалось избежать.

Среди пострадавших оказались военнослужащие Владислав Тихонов, Иван Игумнов, Александр Насибян, Александр Ташикович и Егор Карамашев. Все они доставлены в местную больницу. Врачи оценивают состояние Карамашева как тяжелое.

АБ

В мире

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции пообещал Сирии нанести мощный удар, если Дамаск продолжит нарушать режим тишины в Идлибе

Президент Турции пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью