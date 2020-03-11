Сын певца Вячеслава Быкова после убийства студента вышел на свободу

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 марта 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Сын эстрадного исполнителя Вячеслава Быкова вышел на свободу после жестокого убийства студента. Осенью 2009 года Артем Быков с приятелем ради забавы зарезали ножом 19-летнего студента Тимофея Сидорова, который гулял со своей девушкой в московском парке Кусково. Юноша получил более 50 ножевых ранений.

Его девушка Юля выжила благодаря тому, что он заслонил ее собственным телом и приказал бежать со всех ног. Артема Быкова суд приговорил к 10 годам колонии, его подельника - к 19-ти. На момент преступления Быкову было 17 лет. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу.