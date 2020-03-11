Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Сын певца Вячеслава Быкова после убийства студента вышел на свободу

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Сын певца Вячеслава Быкова после убийства студента вышел на свободу
фото: pixabey

Сын эстрадного исполнителя Вячеслава Быкова вышел на свободу после жестокого убийства студента. Осенью 2009 года Артем Быков с приятелем ради забавы зарезали ножом 19-летнего студента Тимофея Сидорова, который гулял со своей девушкой в московском парке Кусково. Юноша получил более 50 ножевых ранений.

Его девушка Юля выжила благодаря тому, что он заслонил ее собственным телом и приказал бежать со всех ног. Артема Быкова суд приговорил к 10 годам колонии, его подельника - к 19-ти. На момент преступления Быкову было 17 лет. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психбольницу.

 

СЕ

В мире

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции пообещал Сирии нанести мощный удар, если Дамаск продолжит нарушать режим тишины в Идлибе

Президент Турции пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью