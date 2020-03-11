Продукты и электроника могут резко подорожать из-за нового сбора

Производители и импортеры электроники, пищевых продуктов и автомобильных шин бьют тревогу в связи с предстоящим введением экологического сбора для бизнеса, они предупреждают о резком росте цен на товары. Обращение направлено в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко.
Авторы обращения требуют сохранить механизм, при котором компании могут самостоятельно утилизировать отходы производства. В противном случае, реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов», а цены в магазинах взлетят на 22%, говорится в письме.