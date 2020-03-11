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В Котельниках ограбили жилье замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой, ее мужа избили

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Котельниках ограбили жилье замгубернатора ЯНАО Альбины Свинцовой, ее мужа избили
фото: pixabay.com

Дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой ограбили вчера вечером в Котельниках. Вооруженные злоумышленники явились в коттедж замглавы региона вечером, - сообщает kp.ru.

Супруг Свинцовой попытался оказать сопротивление грабителям. Злоумышленники избили мужчину.  Грабители вынесли из дома Свинцовых крупную сумму денег и награды. По предварительным данным, ущерб составил около 200 тысяч евро. Злодеи, у которых при себе был пистолет, скрылись на автомобиле.

Расследованием нападения на дом замгубернатора ЯНАО занимается полиция. Сейчас выясняется, имеются ли в доме или в соседних домах камеры наблюдения, записи с которых могут восстановить картину инцидента и вычислить, куда направились преступники.

 

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