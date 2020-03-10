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Визит подростка на допрос в полицию закончился трагедией

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Визит подростка на допрос в полицию закончился трагедией
Фото: соцсети

В Тюмени 16-летний подросток расстался с жизнью после того, как побывал на допросе в полиции. Молодого человека привлекали в связи с делом о краже в парфюмерном магазине.

Тело подростка нашли не дома около полуночи. Одна из версий произошедшего – суицид. По некоторым данным, молодого человека несколько раз привлекали к ответственности за воровство.

В управлении МВД по Тюменской области информацию подтвердили частично, отметив, что с подростком в этот день беседовали в одном из отделений полиции в связи с подозрением на кражу имущества в парфюмерном магазине.

«Около 13 часов дня он покинул здание отдела вместе с мамой, поскольку является несовершеннолетним», – рассказали в пресс-службе ведомства. По данным полиции, подросток несколько раз он помещался в Центр содержания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что сегодня в Тюмени в отделе МВД найден мертвым полицейский.

ДВа

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