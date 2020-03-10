Аптеки объяснили резкое подорожание масок

//Происшествия 13+

10 марта 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Согласно внесённому в Госдуму документу, Федеральную антимонопольную службу РФ предлагают наделить полномочиями по контролю цен на весь лекарственный ассортимент. Инициатива появилась на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа, из-за которой некоторые аптеки сильно завысили цены на медицинские маски.

Гендиректор одной из крупных столичных сетей аптек Евгений Нифантьев рассказал, что у них дешёвые маски пропали одновременно с дистрибьюторами, чем воспользовались «запасливые» спекулянты.

"Когда дешевые маски из аптек смели, других масок уже не было. И закупочная цена на любые маски, которые аптека закупала сегодня, была выше, чем цена на остаток в аптеке", -отметил эксперт.