Экономисты заявили, что

//Происшествия 13+

10 марта 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Руководитель центра экономических исследований Василий Колташов заявил, что рынки «взяли лишнего»: при панике падение обычно заходит дальше, чем потом держится рынок. Вместе с тем, возвращения рубля на прежние позиции он не ждёт.

«Вряд ли произойдёт движение к пятничным цифрам. Такого отскока я не жду. Ещё несколько недель назад моя оценка была – 70 рублей за доллар. Я думаю, что мы где-то в этом районе и будем находиться в ближайшие недели. А дальше существует угроза нового снижения мировых цен на нефть на очередной волне биржевой паники, в том числе связанной с фондовым рынком, существует также и возможность некоего противодействия со стороны ОПЕК", - подчеркнул эксперт.