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Экономисты заявили, что "отскока" рубля к прежним значениям не будет

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономисты заявили, что
фото: pixabey

Руководитель центра экономических исследований Василий Колташов заявил, что рынки «взяли лишнего»: при панике падение обычно заходит дальше, чем потом держится рынок. Вместе с тем, возвращения рубля на прежние позиции он не ждёт.

«Вряд ли произойдёт движение к пятничным цифрам. Такого отскока я не жду. Ещё несколько недель назад моя оценка была – 70 рублей за доллар. Я думаю, что мы где-то в этом районе и будем находиться в ближайшие недели. А дальше существует угроза нового снижения мировых цен на нефть на очередной волне биржевой паники, в том числе связанной с фондовым рынком, существует также и возможность некоего противодействия со стороны ОПЕК", - подчеркнул эксперт. 

 

 

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