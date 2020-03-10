Молодая пара в Ярославской области убила женщину из-за мобильного телефона

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10 марта 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Молодые люди ограбили и жестоко избили 54-летнюю женщину. Инцидент произошел в Ярославской области, сообщает СК РФ по области.

Мужчина и его подруга в одном из общежитий Рыбинска избили женщину и украли у нее телефон стоимостью 2,5 тысячи рублей, а также другие недорогие предметы. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов задержали пару. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагического инцидента завершено, материалы переданы в суд.