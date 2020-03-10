Все новости >>

//Происшествия 13+

Молодая пара в Ярославской области убила женщину из-за мобильного телефона

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Молодая пара в Ярославской области убила женщину из-за мобильного телефона
фото: pixabey

Молодые люди ограбили и жестоко избили 54-летнюю женщину. Инцидент произошел в Ярославской области, сообщает СК РФ по области.

Мужчина и его подруга в одном из общежитий Рыбинска избили женщину и украли у нее телефон стоимостью 2,5 тысячи рублей, а также другие недорогие предметы. Пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов задержали пару. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагического инцидента завершено, материалы переданы в суд.

СЕ

//картина дня

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим…

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь…

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…