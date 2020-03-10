Коронавирус сорвал свадьбу Кэти Перри и Орландо Блума

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10 марта 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум, которые готовятся стать родителями, решили отложить свадьбу. Они планировали обменяться кольцами в Японии.

Кэти Перри и Орландо Блум хотели провести свадебную церемонию в начале лета. Все организационные вопросы уже были решены. На праздник они пригласили 150 гостей. Однако вспышка коронавируса, которым заболело почти 100 тысяч человек по всему миру, расстроила планы звезд.

"Кэти была крайне воодушевлена тем, что беременная пойдет под венец. Они очень радовались, что смогли продумать все детали торжества до мелочей, но из-за коронавируса им пришлось сделать паузу", - рассказал источник из окружения пары.