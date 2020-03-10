Машинист погиб под колесами локомотива на Урале

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10 марта 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

рельсы, pixabay.com

Машинист погиб под колесами локомотива на станции "Смычка" в Свердловской области. Происшествие случилось через несколько часов после другого ЧП на этой станции – схода с рельсов грузового вагона.

Согласно последней информации источника на Свердловской железной дороге, 49-летний Эдуард Свистунов попал на междупутье под третьим вагоном с головы состава и погиб. Стаж работы машиниста, который в тот день находился на выходном, составлял 28 лет.

По факту гибели человека в настоящий момент проводится доследственная проверка.