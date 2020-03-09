В Петербурге на территории завода произошел взрыв водорода и пожар

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9 марта 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Sergey Smirnov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в понедельник, 9 марта, произошел взрыв на водородной станции на территории завода «Светлана» в Выборгском районе. После взрыва начался пожар. Из рядом стоящего со станцией здания эвакуировали 30 человек.

Сейчас завод не работает, часть помещений отдана арендаторам, другие перестраиваются, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, огонь горит как факел, пожарные напрямую тушить его не могут. Огнеборцы работают из-за укрытия. Как уточнили в МЧС, горит водород в шести емкостях по 10 кубических метров. Емкости пусты, выгорают остатки водорода.

Водородные станции требуются в производстве аммиака, нефтепереработке, в пищевой и косметической промышленности.