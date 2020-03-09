Все новости >>

//Происшествия 13+

В Петербурге на территории завода произошел взрыв водорода и пожар

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге на территории завода произошел взрыв водорода и пожар
Sergey Smirnov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в понедельник, 9 марта, произошел взрыв на водородной станции на территории завода «Светлана» в Выборгском районе. После взрыва начался пожар. Из рядом стоящего со станцией здания эвакуировали 30 человек.

Сейчас завод не  работает, часть помещений отдана арендаторам, другие перестраиваются, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, огонь горит как факел, пожарные напрямую тушить его не могут. Огнеборцы работают из-за укрытия. Как уточнили в МЧС, горит водород в шести емкостях по 10 кубических метров. Емкости пусты, выгорают остатки водорода.

Водородные станции требуются в производстве аммиака, нефтепереработке, в пищевой и косметической промышленности.

 

ИЧ

//картина дня

В мире

Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

Экс-сотрудник Генштаба РФ назвал возможный сценарий начала войны с Турцией в Сирии

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, озвучил предполагаемый сценарий начала военного конфликта с Турцией на территории Сирии. По данному вопросу эксперт высказался на страницах СМИ.

На Украине поведали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному вопросу высказалась придерживающаяся националистических взглядов писательница Оксана Забужко.

На Украине поведали, какое будущее может ждать территории ДНР и ЛНР после возвращения в состав страны. По данному…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Власти Израиля из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, прибывающих в страну из-за границы. О введении карантина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Тамбовской области жители села Бокино Тамбовского района в понедельник, 9 марта, потребовали от полиции сообщить пдробности по делу о пропаже 13-летней девочки…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Главный врач одной из больниц Москвы, ведущий популярной программы о здоровье на телевидении Александр Мясников раскрыл и сравнил показатели смертности от коронавируса…

//новости ан