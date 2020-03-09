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В Якутске убиты десятки бездомных кошек и собак

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс, НТВ

В Якутске убиты десятки бездомных кошек и собак
фото: pixabay.com

Мэру Якутска Сардане Авксентьевой пришлось давать объяснение после того, как в городе на территории пункта передержки животных (ППЖ) были обнаружены убитыми десятки бездомных кошек собак. Тревогу забили местные волонтеры и зоозащитники. 

В Якутске работает пункт передержки безнадзорных животных на улице Очиченко, туда помещают отловленных собак и кошек.
Участники благотворительного фонда "Белый Бим" пришли в приют с проверкой.

Активисты обнаружили, что в отапливаемых помещениях нет ни одного животного, вольеры и клетки были пусты. Они  начали искать, куда пропали все кошки и собаки.  И были возмущены, найдя животных убитыми, с перерезанным горлом. Волонтеры записали на видео, как работники пункта передержки заявляют, что выполняли приказ департамента ветеринарии Якутии. В ведомстве опровергли информацию о необходимости в массовом убийстве животных.

Ранее у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство. Пункт передержки закрыли на карантин. По данным волонтеров, до карантина в ППЖ содержалось более 200 животных.

"Ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек. Организовать работу по мониторинговому исследованию бешенства. Умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ", - говорится в приказе департамента ветеринарии Якутии.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уточнила, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города. Она обратилась в полицию и поставила в известность прокурора Якутска.

ИЧ

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