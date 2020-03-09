В Тверской области в реке обнаружили тело пропавшей 8 марта девочки

Отмечается, что девочка 2013 года рождения, которая проживала в селе Чамерово Весьегонского района,​ вчера вечером отправилась на прогулку и пропала.

Сегодня в ходе проведения поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины гибели несовершеннолетней.