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В Тверской области в реке обнаружили тело пропавшей 8 марта девочки

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тверской области в реке обнаружили тело пропавшей 8 марта девочки
река, pixabay.com
В реке в Тверской области обнаружили тело девочки, которая пропала накануне. Соответствующую информацию в понедельник, 9 марта, предоставили сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.
 
Отмечается, что девочка 2013 года рождения, которая проживала в селе Чамерово Весьегонского района,​ вчера вечером отправилась на прогулку и пропала. 
 
Сегодня в ходе проведения поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружили сотрудники МЧС в реке Сыроверка. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства и причины гибели несовершеннолетней.
ЕТ

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