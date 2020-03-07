ДТП произошло на Ставрополье, два человека погибли и трое пострадали

Стало известно, что два человека погибли и трое пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло в субботу в Петровском городском округе. Водитель ВАЗ по не установленной пока причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, степень ответственности обоих водителей устанавливается.
Ранее в Москве удалось ликвидировать крупный пожар на складе с радиоэлектроникой.