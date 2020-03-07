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ДТП произошло на Ставрополье, два человека погибли и трое пострадали

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

ДТП произошло на Ставрополье, два человека погибли и трое пострадали
pixabay.com

Стало известно, что два человека погибли и трое пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на Ставрополье. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло в субботу в Петровском городском округе. Водитель ВАЗ по не установленной пока причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной. 

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, степень ответственности обоих водителей устанавливается.

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