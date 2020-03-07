СМИ пишут о гибели известных украинских шахматистов Александры Вернигоры и Станислава Богдановича

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7 марта 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

https://www.ridus.ru/news/321579?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович и Александраы Вернигора найдены мертвыми в квартире на запаже Москвы. Известно, что Богданович за два дня до своей смерти был внесен в список сайта "Миротворец". Богдановичу было 27 лет.

Тела молодого мужчины и девушки обнаружил отец Александры в ночь на 6 марта. В квартире находились подозрительные пакеты, воздушные шарики. На телах погибших шахматистов обнаружены следы от инъекций, - передает РЕН-ТВ.

Директор Объединения шахматных школ Одесской области Игорь Горбунов, комментируя гибель Богдановича, сказал, что то был хороший спортсмен был, чемпион Украины, одно время входил в мировую десятку. Горбунов общался с гроссмейстером "дней 10 назад". Он ждал Стаса на серию турниров, но Богданович не ответил.

По данным издания "Ридус", Вернигора и Богданович ранее жили в Одессе. 18-летняя девушка уже входила в рейтинг ФИДЕ, занимая в нем 1861-е место, и училась в МГУ на факультете вычислительной математики и кибернетики. Богданович в юности обыграл именитого шахматиста — четырехкратного чемпиона СССР Виктора Корчного. Станислав стал чемпионом Украины в 2013 году, а гроссмейстером — в 2017.

Незадолго до своей гибели Станислав Богданович сыграл в матче Chess.com между Россией и Украиной на российской стороне, чем спровоцировал скандал. Украинцы, в том числе коллеги-шахматисты, восприняли этот поступок как предательство. Богдановичу угрожали. Богданович признавался, что им двигало не только желание улучшить отношения Москвы и Киева, но и личная выгода.