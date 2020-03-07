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Кот, спасенный из горящего дома в Москве, стал талисманом пожарной части

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кот, спасенный из горящего дома в Москве, стал талисманом пожарной части
кот, pixabay.com
Кот по кличке Тушила, которого еще котенком спасли из горящего многоквартирного дома, стал талисманом одной из пожарных частей Южного округа Москвы. Теперь он провожает спасателей на выезды.
 
Начальник пожарной части №20 Евгений Рычев сообщил, что в прошлом году в квартире одного из домов в Москве загорелась проводка. На лестничной клетке пожарные нашли котенка с признаками отравления продуктами горения. Спасатели вынесли малыша на улицу, где ему поставили кислородный ингалятор. Впоследствии выяснилось, что у животного сломана лапка. После происшествия кот провел почти месяц в ветклинике. Спасатели по очереди навещали спасенного котенка, а когда он поправился, забрали его в часть.
 
Питомец, которого назвали Тушилой, быстро привык к хозяевам. Сейчас он с удовольствием сидит на руках у пожарных, а при звуках тревоги бежит вместе с ними к машинам. Скоро, однако, кота заберет домой один из спасателей, дети которого давно мечтают о домашнем животном.
ЕТ

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