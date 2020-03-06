Крупный пожар потушили в спортивной школе в Химках

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6 марта 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пятницу, 6 марта, в подмосковных Химках на улице Репина, дом 6, произошел крупный пожар в трёхэтажном здании детской школы по боксу. Отмечается, что здание загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, представитель экстренных служб сообщил, что была угроза обрушения первого этажа из-за разрушения кровли горящего здания. Пострадавших в результате происшествия нет. Отмечается, что во время ЧП детей в спортивной школе не было.

«Локализация в 22.05 на площади 1500 квадратных метров», - уточнили в пресс-службе МЧС.

В ликвидации возгорания приняли участие 38 человек и 11 единиц техники.

Выясняется причина и все детали случившегося.