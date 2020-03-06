На Кипре британец напал с ножом на россиян

//Происшествия 13+

6 марта 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

На Кипре супруги из России подали заявление в полицию на соседа-британца, посреди ночи ворвавшегося к ним домой.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 42-летний англичанин пытался попасть в помещение, но россияне не открыли ему. После этого мужчина разбил стеклянную дверь на балконе и проник внутрь. Он стал крушить мебель, затем побежал на кухню, схватил нож и напал на 47-летнего гражданина РФ. Мужчине и его супруге удалось закрыться в спальне и вызвать полицейских. Прибывшие на место инцидента правоохранители арестовали нападавшего.