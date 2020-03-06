В Иркутске два ребёнка попали под колёса авто

//Происшествия 13+

6 марта 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

В Иркутске за два дня произошли ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Так, днём 3 марта водитель автомашины, следуя по улице Жигулёвской в направлении улицы Ширямова, в районе строения №4 сбил семилетнего мальчика. Ребёнок переходил дорогу в районе выезда со двора. В результате аварии школьник получил ушиб ноги. Вечером 4 марта водитель автомобиля, двигаясь по улице Мелентьева в направлении улицы Майской, наехал на восьмилетнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок получил ушиб головы, после осмотра врачи отпустили её домой.