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В Нижнем Новгороде мужчину осудили на 12 лет за убийство водителя такси

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Нижнем Новгороде мужчину осудили на 12 лет за убийство водителя такси
pixabay.com

Суд вынес приговор молодому нижегородцу, который нанес более 40 ударов ножом таксисту, от которых тот скончался. Мужчина проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Известно: вечером 24 января 2019 года подозреваемый, которому на момент происшествия было 18 лет, сел в такси и направился в город Шахунья. По дороге пассажир попросил довезти его в одну из деревень Шахунского района. Добравшись до места, юноша начал конфликтовать с водителем, который попросил доплатить за измененный маршрут, и нанес ему более 40 ударов ножом. Юноша спрятал труп в кювете, засыпав снегом, а автомобиль и находящиеся в нём деньги присвоил себе.

Ранее ДТП произошло на Южной окружной дороге Рязани. Легковой автомобиль насмерть сбил молодую девушку.

ЕЧ

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