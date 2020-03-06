В Нижнем Новгороде мужчину осудили на 12 лет за убийство водителя такси

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6 марта 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Суд вынес приговор молодому нижегородцу, который нанес более 40 ударов ножом таксисту, от которых тот скончался. Мужчина проведет 12 лет в колонии строгого режима.

Известно: вечером 24 января 2019 года подозреваемый, которому на момент происшествия было 18 лет, сел в такси и направился в город Шахунья. По дороге пассажир попросил довезти его в одну из деревень Шахунского района. Добравшись до места, юноша начал конфликтовать с водителем, который попросил доплатить за измененный маршрут, и нанес ему более 40 ударов ножом. Юноша спрятал труп в кювете, засыпав снегом, а автомобиль и находящиеся в нём деньги присвоил себе.

Ранее ДТП произошло на Южной окружной дороге Рязани. Легковой автомобиль насмерть сбил молодую девушку.