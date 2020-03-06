Второклассник разбился насмерть, выпав из окна 20-го этажа в Петербурге

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6 марта 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Очевидцы нашли тело 8-летнего мальчика под окнами многоэтажного дома в Петербурге и вызвали скорую помощь. Несмотря на серьезные травмы, вначале он подавал признаки жизни.

Полиция Санкт-Петербурга сообщила, что в четверг, 5 марта, у 25-этажного дома на улице Оптиков нашли тело второклассника. Прохожие заметили труп, лежащий на асфальте, и вызвали экстренные службы: бригаду скорой помощи и наряд полиции.

Медики прибыли на место ЧП и приступили к реанимационным действиям. К сожалению, 8-летний мальчик скончался на месте инцидента от травм, несовместимых с жизнью.