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Пропавшего без вести жителя Перми собутыльник задушил шнуром от утюга в собственном доме

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Пропавшего без вести жителя Перми собутыльник задушил шнуром от утюга в собственном доме
фото: pixabey

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя Перми. Злоумышленника подозревают в том, что он убил мужчину, с которым вместе выпивал.

Пропавшего без вести мужчину в Перми нашли в подвале собственного дома со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. 

Женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что ее 43-летний брат уже почти неделю не выходит на связь. 

Сотрудник полиции пришел в дом пропавшего в поселке Комарихинский и обнаружил тело погибшего в подвале. 

По версии следствия, некоторое время назад мужчина выпивал в компании своего приятеля из Перми. Во время застолья между собутыльниками разыгралась ссора. Разбушевавшийся пермяк нанес многочисленные раны жителю поселка Комарихинский, после чего задушил его шнуром от утюга.

 

 

 

 

 

 

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