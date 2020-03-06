Пропавшего без вести жителя Перми собутыльник задушил шнуром от утюга в собственном доме

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего жителя Перми. Злоумышленника подозревают в том, что он убил мужчину, с которым вместе выпивал.
Пропавшего без вести мужчину в Перми нашли в подвале собственного дома со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что ее 43-летний брат уже почти неделю не выходит на связь.
Сотрудник полиции пришел в дом пропавшего в поселке Комарихинский и обнаружил тело погибшего в подвале.
По версии следствия, некоторое время назад мужчина выпивал в компании своего приятеля из Перми. Во время застолья между собутыльниками разыгралась ссора. Разбушевавшийся пермяк нанес многочисленные раны жителю поселка Комарихинский, после чего задушил его шнуром от утюга.