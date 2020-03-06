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В Москве первоклашки получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

В Москве первоклашки получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
фото: pixabey

Из московской школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу и забыла ее выключить Из-за этого более 20 учеников получили ожоги роговицы.

Внутренняя проверка городского департамента образования выяснила, что учительница нарушила правила безопасности – она использовала лампу открытого типа, хотя делать это запрещено. Также женщина не последовала инструкции и не выключила лампу после того, как ученики вернулись в класс.

Пострадавшие дети обратились в больницу с болью в глазах – врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Детей отправили на амбулаторное лечение. Четверо учеников уже вернулись к занятиям.

 

 

 

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