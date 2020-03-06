В Москве 18-летняя шахматистка найдена мертвой

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6 марта 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В московской квартире по улице Кастанаевской найдено тело молодой девушки, которая оказалась шахматисткой.Девушка находится в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), но не является действующим спортсменом.

Отмечается, что тело девушки обнаружил ее отец по возвращению домой. С девушкой также было найдено тело молодого мужчины, его личность устанавливается. Ряд СМИ сообщает, что на головах обоих молодых людей находились пакеты. По предварительной информации, причиной смерти мог стать веселящий газ.