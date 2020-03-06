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В Москве 18-летняя шахматистка найдена мертвой

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Москве 18-летняя шахматистка найдена мертвой
фото: pixabey

В московской квартире по улице Кастанаевской найдено тело молодой девушки, которая оказалась шахматисткой.Девушка находится в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), но не является действующим спортсменом.

Отмечается, что тело девушки обнаружил ее отец по возвращению домой. С девушкой также было найдено тело молодого мужчины, его личность устанавливается. Ряд СМИ сообщает, что на головах обоих молодых людей находились пакеты. По предварительной информации, причиной смерти мог стать веселящий газ.

СЕ

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