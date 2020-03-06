На Кубани задержаны новые участники ОПГ из сотрудников полиции

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6 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с СК, МВД и Генпрокуратурой выявили преступное сообщество, состоящее из полицейских, занимавшихся поборами на посту в Успенском районе.

Начальника районного ГИБДД, начальника отдела МВД, бывшего начальника отделения №6 оперативно-розыскного отдела и начальника ОРО ОРЧ (СБ) подозревают в организации преступного сообщества и получения взятки в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что задержали 7 полицейских из Успенского района по делу организации ОПГ. Им предъявлены обвинения в том, что они на стационарном посту ДПС “Успенский” вымогали и брали взятки с водителей, в том числе и тех, кто не законно перевозил алкоголь. Тем самым нарушители избегали уголовные и административные наказания.

Все задержанные заключены под стражу.

Проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных участников преступного сообщества, продолжается.