В Башкирии при тушении пожара в доме обнаружено тело мужчины

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6 марта 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mgazeta.com.

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Трагедия произошла сегодня ночью в Балтачевском районе Башкирии. В деревне Нижнеянактаево произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в спасательные службы поздно вечером в четверг. Известно: горел дом размером 25 кв. метров.

В ходе тушения было обнаружено тело мужчины, возрастом, предварительно, 57 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в шахте "Воркутинская" в Республике Коми произошел выброс метана на поверхность. В результате случившегося, согласно последним данным, погибли два человека.