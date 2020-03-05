В Тайшетском районе рецидивист угнал трактор у фермера

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5 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Полицейские задержали в Тайшетском районе 50-летнего рецидивиста, подозреваемого в двух разбойных нападениях. В результате одного из них мужчина угнал трактор у своего работодателя-фермера, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент на ферме произошёл в деревне Пуляева. Рабочий, угрожая сторожу ножом, связал его, похитил трактор и попытался скрыться. Однако молодому человеку удалось освободиться и дозвониться до директора. Вместе они начали преследование предполагаемого налётчика и сообщили о случившемся в полицию. В лесу оперативники обнаружили похищенный трактор, а вскоре задержали самого фигуранта. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний мужчина, который неделю назад устроился на ферму на подработку.