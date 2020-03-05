В Солнечногорске неизвестные обстреляли окна машины пожилого мужчины

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5 марта 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Дочь пострадавшего водителя Алла Иванова надеется найти злоумышленников, которые повредили машину марки, принадлежавшую ее отцу. Девушка написала сообщение в соцсетях, в котором рассказала о случившемся.

«Обстреляли окна машины и выбили стекла ногами на ул. Красной! На месте нашли металлические шарики. Причину не знаем, рядом стоящие машины целые. Видимо, делали намеренно», – обратилась к горожанам Иванова.

Женщина также отметила, что автомобиль был припаркован вечером, а уже утром хозяин «железного коня» обнаружил его разбитым.