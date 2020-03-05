Все новости >>

//Происшествия 13+

Полиция задержала мужчину после попытки сжечь свою жену

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Полиция задержала мужчину после попытки сжечь свою жену
фото: pixabey

Жителя Ленинградской области задержали за попытку сжечь супругу. Об этом сообщили сотрудники регионального главка МВД.

Накануне вечером, 4 марта, мужчина облил керосином женщину и попытался ее поджечь. Инцидент произошел в квартире дома на улице Физкультурной в поселке Ермилово. Злоумышленника задержали. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В ходе следствия выяснилось, что ее супруг был неоднократно судим. Главные его преступления были связаны со статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о первом впечатлении после встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Известно, что глава правительства…

//новости ан