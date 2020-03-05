Полиция задержала мужчину после попытки сжечь свою жену

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5 марта 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Жителя Ленинградской области задержали за попытку сжечь супругу. Об этом сообщили сотрудники регионального главка МВД.

Накануне вечером, 4 марта, мужчина облил керосином женщину и попытался ее поджечь. Инцидент произошел в квартире дома на улице Физкультурной в поселке Ермилово. Злоумышленника задержали. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В ходе следствия выяснилось, что ее супруг был неоднократно судим. Главные его преступления были связаны со статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.