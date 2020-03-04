Житель Курской области тайно разбирал дом соседа, чтобы возводить постройки на своем участке

Житель Курской области по частям "украл" дом своего соседа и возвел из материалов постройки для личного пользования. Соответствующие данные предоставили в среду, 4 марта, в региональном управлении МВД.

Сотрудники ведомства отметили, что гражданин в течение двух месяцев похищал строительные материалы с участка, который находится через несколько улиц от его дома, причем некоторые необходимые комплектующие он вытаскивал из чужого жилища.

Свидетелям мужчина говорил, что помогает отсутствующему хозяину. Впоследствии выяснилось, что владелец участка, с которого похищались материалы, действительно находился в командировке. Когда он вернулся, то обнаружил почти разобранное здание и незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.