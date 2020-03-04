Все новости >>

//Происшествия 13+

Житель Курской области тайно разбирал дом соседа, чтобы возводить постройки на своем участке

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Житель Курской области тайно разбирал дом соседа, чтобы возводить постройки на своем участке
кирпичи, pixabay.com

Житель Курской области по частям "украл" дом своего соседа и возвел из материалов постройки для личного пользования. Соответствующие данные предоставили в среду, 4 марта, в региональном управлении МВД.

Сотрудники ведомства отметили, что гражданин в течение двух месяцев похищал строительные материалы с участка, который находится через несколько улиц от его дома, причем некоторые необходимые комплектующие он вытаскивал из чужого жилища.

Свидетелям мужчина говорил, что помогает отсутствующему хозяину. Впоследствии выяснилось, что владелец участка, с которого похищались материалы, действительно находился в командировке. Когда он вернулся, то обнаружил почти разобранное здание и незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЕТ

//картина дня

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Подмосковье пятеро четырехлетних детей попали в больницу в Воскресенске, отравившись крысиным ядом. Врачи незамедлительно оказали малышам необходимую помощь, промыли…