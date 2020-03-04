В столице задержали двоих злоумышленников по подозрению в воровстве денег у пенсионеров

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4 марта 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mvdmedia

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Сотрудники Отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Северному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве вместе с коллегами из столичных районов Ховрино и Коптево задержали подозреваемых в похищении денежных средств у пенсионеров.

Так, во время совершения покупок в продуктовом магазине к 63-летней женщине подошел молодой человек и отвлек ее разговором. Его сообщница в это время вытащила кошелек из сумки пенсионерки и скрылась. Подойдя к кассе, женщина обнаружила, что у нее украли кошелек с деньгами.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемых в зале ожидания Ленинградского вокзала. Ими оказались приезжий мужчина и ранее судимая жительница одной из стран ближнего зарубежья", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что задержанная еще причастна к ранее совершенному ограблению 91-летней труженицы тыла времен ВОВ, проживающей в районе Коптево. Она пришла в квартиру потерпевшей и представилась социальным работником, после чего сообщила о якобы проводимой реформе и необходимости переписи имеющихся денежных средств. Женщина достала свои сбережения в сумме 200 тысяч рублей, но злоумышленница неожиданно выхватила деньги из ее рук и выбежала из комнаты. 94-летний супруг хозяйки квартиры пытался остановить подозреваемую, но ей удалось сбежать.