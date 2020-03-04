Все новости >>

//Происшествия 13+

Москва: Дочь сотрудника ФСБ свела счеты с жизнью

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Москва: Дочь сотрудника ФСБ свела счеты с жизнью
фото: pixabey

Инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе. Погибшая жила на 17-м этаже.

В момент ЧП её родителей не было дома: они уехали кататься на лыжах. В квартире была бабушка, однако она спала.

СЕ

//картина дня

В США состоялась встреча главы Пентагона Марка Эспера и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Они обсудили Россию, которую считают "угрозой" для стран Прибалтики и разные…

Общество

Шестой подвиг министра Фалькова

Шестой подвиг министра Фалькова

Злые языки утверждают, что назначенный в январе этого года министром высшего образования и науки Валерий Фальков готовится чистить кадровые авгиевы конюшни, доставшиеся ему от предшественника Михаила Котюкова. Сможет ли он повторить шестой подвиг Геракла?

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению Багдасарова, Эрдоган никогда не скрывал, что его ключевой целью является смена режима Асада.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров прокомментировал конфликт между Турцией и Сирией. По мнению…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан