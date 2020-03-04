Москва: Дочь сотрудника ФСБ свела счеты с жизнью

//Происшествия 13+

4 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе. Погибшая жила на 17-м этаже.

В момент ЧП её родителей не было дома: они уехали кататься на лыжах. В квартире была бабушка, однако она спала.