Москва: Дочь сотрудника ФСБ свела счеты с жизнью

Инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе. Погибшая жила на 17-м этаже.
В момент ЧП её родителей не было дома: они уехали кататься на лыжах. В квартире была бабушка, однако она спала.
//Происшествия 13+
4 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru
Инцидент произошёл на Хорошёвском шоссе. Погибшая жила на 17-м этаже.
В момент ЧП её родителей не было дома: они уехали кататься на лыжах. В квартире была бабушка, однако она спала.
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