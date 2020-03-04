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Адмирал флота Алексей Сорокин умер на 97-м году жизни

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Адмирал флота Алексей Сорокин умер на 97-м году жизни
MOD Russia, globallookpress.com

Адмирал флота, участник Великой Отечественной войны Алексей Сорокин умер 4 марта в возрасте 96 лет. О том, что адмирал Алексей Сорокин ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщается на сайте "Клуб военачальников Российской Федерации".

Он скончался в военном госпитале имени Мандрыко. Алексей Сорокин будет похоронен на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Дата похорон будет уточнена позднее. Президент Клуба военачальников генерал армии Куликов от имени Совета клуба выразил глубокие соболезнования родным и близким Сорокина.

Сорокин родился 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Горьковской области. После окончания Военно-политической академии имени Ленина он служил на флоте. C 1964 года проходил службу на Тихоокеанском флоте. С 1973 года он занимал должность начальника политуправления Северного флота. В 1980 назначен начальником политического управления ВМФ, а в 1981 году - первым заместителем начальника Главного политического управления.

Алексей Сорокин награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.
В 1989-1991 годы Сорокин был народным депутатом СССР.

ИЧ

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