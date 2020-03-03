На Кубани в двух районах зафиксирована массовая гибель птиц и зайцев

Проверка прокуратурой информации о массовой гибели птиц и зайцев в Тимашевском районе выявила в действиях ООО «Лебяжье-Чепигинское» серьезные нарушения при обращении с пестицидами и агрохимикатами сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Первый массовый случай отравления и гибели птиц выявили сразу после новогодних каникул. В Тимашевском районе погибло более двух тысяч голубей, сойки, совы, пустельга, а с ними и зайцы. Многие из птиц были перелетными.

Исследования мертвых птиц показало, что в их крови был выявлен фосфид цинка — это яд которым местные фермеры травят грызунов. Вероятнее всего, зерна обработанные этим ядом были разбросаны по посевным полям.

Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача по Тимашевскому, Брюховецкому, Приморско-Ахтарскому, Каневскому районам ООО «Лебяжье-Чепигинское» назначен штраф.

Кроме того, в настоящее время по факту гибели больше двух тысяч птиц территориальным отделом СКР организована процессуальная проверка.

Председатель Тимашевского районного общества охотников и рыболовов Юрий Семёнов считает, что фосфид цинка токсичный яд. Например, воробью достаточно склевать до 10 — 15 обработанных зерен, чтобы погибнуть. Вслед за птицами и грызунами гибнут хищные пернатые, а дальше шакалы, лисы и волки. Самое страшное, что пищевая цепочка не обрывается на пернатых и животных, яды вполне могут попасть в организм человека, и причинить значительный вред здоровью. подчеркивает Юрий Семенов.