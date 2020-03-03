В Самаре произошел хлопок газа, известно о семи пострадавших

В Самаре в жилом доме произошел хлопок газа. Сообщается, что пятеро человек пострадали, еще двоих спасатели ищут под завалами частично разрушенного здания.
Известно, что взрыв газового котла произошел в двухэтажном доме на Арцабышевской улице. В результате случившегося произошло обрушение части жилого дома, пятеро человек пострадали. Отмечается, что трое из них – несовершеннолетние. На месте происшествия работают оперативные службы.
«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», - рассказал представитель экстренных служб.