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В Самаре произошел хлопок газа, известно о семи пострадавших

, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Самаре произошел хлопок газа, известно о семи пострадавших
Фото: pixabay.com

В Самаре в жилом доме произошел хлопок газа. Сообщается, что пятеро человек пострадали, еще двоих спасатели ищут под завалами частично разрушенного здания.

Известно, что взрыв газового котла произошел в двухэтажном доме на Арцабышевской улице. В результате случившегося произошло обрушение части жилого дома, пятеро человек пострадали. Отмечается, что трое из них – несовершеннолетние. На месте происшествия работают оперативные службы.

«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», - рассказал представитель экстренных служб.

АБ

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