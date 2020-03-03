В Самаре произошел хлопок газа, известно о семи пострадавших

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3 марта 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Самаре в жилом доме произошел хлопок газа. Сообщается, что пятеро человек пострадали, еще двоих спасатели ищут под завалами частично разрушенного здания.

Известно, что взрыв газового котла произошел в двухэтажном доме на Арцабышевской улице. В результате случившегося произошло обрушение части жилого дома, пятеро человек пострадали. Отмечается, что трое из них – несовершеннолетние. На месте происшествия работают оперативные службы.

«В двухэтажном доме, по предварительным данным, произошел взрыв газового котла», - рассказал представитель экстренных служб.