Красногорск: ногу пятилетнего ребенка зажевал эскалатор в торговом центре

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3 марта 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Поход за покупками чуть не закончился трагедией для семьи с 5-летним ребенком. Во время спуска по эскалатору у малыша затянуло ботинок, но ногу чудом успели спасти.

– Я держала ребенка за руку. Он не играл, не баловался. Неожиданно ему зажевало ногу. Муж и двое мужчин, которые ехали сзади нас, еле успели вытащить ее из сапога. Обувь вся в клочья, осталась в эскалаторе, – рассказала мама пострадавшего малыша Виктория Самарцева.

По словам Виктории, сотрудница, наблюдающая за эскалаторами и лифтами через специальный монитор, повела себя довольно странно. Подошла только тогда, когда ее позвал супруг Самарцевой. Вытащила сапог, но даже не поинтересовалась, как чувствует себя ребенок.