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Пьяный безработный в Мытищах набросился на соседа с ножом из-за замечания

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Пьяный безработный в Мытищах набросился на соседа с ножом из-за замечания
фото: pixabey

Подвыпивший житель подмосковных Мытищ чуть не убил соседа из-за замечания, которое тот сделал, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону. Инцидент произошел в подъезде дома на Ярославском шоссе.

«Со слов потерпевшего, конфликт возник из-за неподобающего поведения соседа, который в состоянии сильного алкогольного опьянения выражался нецензурными словами на общедомовой территории. Мужчина сделал замечание соседу, который, в свою очередь, повел себя агрессивно», - говорится в материале.

Там пояснили, что пьяный схватил кухонный нож и принялся им размахивать, угрожая соседу убийством.

СЕ

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