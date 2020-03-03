На Кубани мужчина ограбил магазин и обстрелял очевидцев

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3 марта 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае вооруженный 51-летний мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных свидетелей. Инцидент произошел в станице Нововладимирской Тбилисского района.

В полицию Тбилисского района обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина зашел в один из магазинов и угрожал оружием.

Грабитель в медицинской маске обстрелял, предположительно из карабина, потолок магазина, после чего забрал 26 тыс. рублей. Кроме того, на улице злоумышленник начал стрелять по автомобилю ВАЗ-2110, в котором находились два человека, а затем скрылся с места преступления.

Позднее сотрудники уголовного розыска задержали стрелка. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.