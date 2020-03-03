На Кубани мужчина ограбил магазин и обстрелял очевидцев

В Краснодарском крае вооруженный 51-летний мужчина ограбил магазин и обстрелял случайных свидетелей. Инцидент произошел в станице Нововладимирской Тбилисского района.
В полицию Тбилисского района обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный мужчина зашел в один из магазинов и угрожал оружием.
Грабитель в медицинской маске обстрелял, предположительно из карабина, потолок магазина, после чего забрал 26 тыс. рублей. Кроме того, на улице злоумышленник начал стрелять по автомобилю ВАЗ-2110, в котором находились два человека, а затем скрылся с места преступления.
Позднее сотрудники уголовного розыска задержали стрелка. Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.