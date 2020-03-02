Автомобилист из России протаранил границу Эстонии

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2 марта 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Гражданин Российской Федерации на личном транспорте протаранил границу Эстонии. На Нарвском пограничном пункте он не остановился по требованию пограничников и снес ограждение. Нарушителя остановили и задержали.

По данным СМИ, правоохранительные органы задержали автомобилиста уже на территории приграничной эстонской Нарвы. Личность водителя, гражданина России средних лет, предстоит установить.

По словам представителя пограничного пункта Юллара Кустала, нарушитель целенаправленно не стал тормозить на границе — он пошел на таран и сначала снес шлагбаум, а затем ворота.